Ilfogliettone.it - Una nuova favola per Elisabetta Gregoraci: l’incontro con la famiglia Talin

La relazione trae Thomassembra avere tutte le caratteristiche di una storia seria e profonda. Da alcuni mesi, la coppia appare sempre più affiatata, confermando un legame che va oltre la semplice frequentazione. La celebre soubrette di Soverato, reduce da esperienze sentimentali travagliate – come le relazioni con Francesco Bettuzzi e Giulio Fratini, oltre al matrimonio terminato con Flavio Briatore – sembra aver ritrovato la serenità al fianco del giovane imprenditore.Nonostante la relazione non sia ancora stata ufficializzata sui social, probabilmente per mantenere un profilo riservato e per scaramanzia, alcune indiscrezioni rivelano che il rapporto stia già compiendo passi significativi. Durante le festività natalizie, laavrebbe conosciuto ladi, ricevendo una calorosa accoglienza.