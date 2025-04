Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 12 aprile: Ariete energici, conferme per il Leone

Ecco l’diFox per sabato 122025! Il weekend si apre sotto il segno della riflessione e della rigenerazione. Dopo giornate intense, questo sabato invita a prendersi una pausa dal rumore del mondo per ritrovare un contatto più autentico con se stessi. È una giornata in cui l’intuizione gioca un ruolo fondamentale, specialmente nei rapporti più intimi: amicizie, legami affettivi, relazioni familiari. Alcuni segni sentiranno forte il bisogno di dire ciò che non è mai stato detto, mentre altri preferiranno rifugiarsi in uno spazio di silenzio creativo. Approfitta di questa energia più soft per ascoltare il cuore e dare voce a emozioni che hai lasciato in sospeso.diFox, per sabato 122025, segno per segno? Segno fortunato del giorno: Pesci – Profondi, empatici e con un sesto senso fuori dal comune:siete ispirati, magnetici e un po’ magici!La tua energia è sempre al massimo, mapotresti sentire il bisogno di rallentare.