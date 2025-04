Mascolinità tossica vs femminilità tossica il conflitto psicopolitico del nostro tempo

Mascolinità fragile” di certe cattive e corrive teorie nordamericane? O forse c’è dell’altro? Vi avevo promesso una congettura psicopolitica da sfaccendato, ed eccola qui, più spericolata che mai. In una pagina curiosa del classico La scoperta dell’inconscio (la trovate nel primo volume, quarto capitolo), lo psichiatra Henri F. Ellenberger notò una corrispondenza punto per punto tra le quattro fasi della civiltà secondo Bachofen (stadio eterico, matriarcato, dionisismo, patriarcato) e le fasi dello sviluppo sessuale secondo Freud (periodo “perverso polimorfo”, periodo pre-edipico di fusione con la madre, stadio fallico, stadio genitale adulto). Ilfoglio.it - Mascolinità tossica vs. femminilità tossica, il conflitto psicopolitico del nostro tempo Leggi su Ilfoglio.it L’uomo che si compiace al pensiero dei potenti del mondo in fila per baciargli le chiappe è lo stesso che si vantò di avere un pulsante atomico più grosso e più potente di quello del suo rivale nordcoreano. Si direbbe che nel teatro mentale di Trump va in scena il grande spettacolo del maschio assediato. E' il patriarcato che vacilla, come vuole la tesi che va per la maggiore? E' la “fragile” di certe cattive e corrive teorie nordamericane? O forse c’è dell’altro? Vi avevo promesso una congettura psicopolitica da sfaccendato, ed eccola qui, più spericolata che mai. In una pagina curiosa del classico La scoperta dell’inconscio (la trovate nel primo volume, quarto capitolo), lo psichiatra Henri F. Ellenberger notò una corrispondenza punto per punto tra le quattro fasi della civiltà secondo Bachofen (stadio eterico, matriarcato, dionisismo, patriarcato) e le fasi dello sviluppo sessuale secondo Freud (periodo “perverso polimorfo”, periodo pre-edipico di fusione con la madre, stadio fallico, stadio genitale adulto).

