Goretti attore per caso | Ho iniziato con i bimbi ma ora divento cattivo

Goretti, attore, autore, regista casentinese ma cittadino di ogni palcoscenico, vive a Prato da oltre dieci anni. In autunno lo vedremo su Rai 1, diretto da Michele Soavi nella serie ‘Le libere donne’: "Per me, nerd cresciuto con i suoi horror anni ’80, è stato un onore. Per la prima volta interpreto un cattivo e ne sono felice, nonostante il mio personaggio sia disgustoso". A teatro? "Torno in Casentino a inizio maggio con due spettacoli: al Museo della Lana di Stia e al Teatro degli Antei di Pratovecchio. Intanto a Prato, con Massimo Bonechi, stiamo rilanciando lo Spazio Teatrale Allincontro. Lanazione.it - Goretti, attore per caso: "Ho iniziato con i bimbi ma ora divento cattivo" Leggi su Lanazione.it Gloria Peruzzi ?ono un passeggero di questa giostrina chiamata recitazione ma potrei scendere da un momento all’altro. Nonostante abbia molti estimatori, questo mestiere non è riuscito a volermi bene quanto gliene ho voluto io". Riccardo, autore, regista casentinese ma cittadino di ogni palcoscenico, vive a Prato da oltre dieci anni. In autunno lo vedremo su Rai 1, diretto da Michele Soavi nella serie ‘Le libere donne’: "Per me, nerd cresciuto con i suoi horror anni ’80, è stato un onore. Per la prima volta interpreto une ne sono felice, nonostante il mio personaggio sia disgustoso". A teatro? "Torno in Casentino a inizio maggio con due spettacoli: al Museo della Lana di Stia e al Teatro degli Antei di Pratovecchio. Intanto a Prato, con Massimo Bonechi, stiamo rilanciando lo Spazio Teatrale Allincontro.

