Le due anime di Vedano Qualità della vita e servizi a due passi da Monza Ma il commercio soffre

passi da Monza e solo qualcuno in più da Milano, capace di tenere assieme la dimensione tipica del paese brianzolo con quella della piccola cittadina. Un luogo a misura d’uomo, ma a un tiro di schioppo dai servizi del capoluogo, primi fra tutti ospedale e università, che di fatto, per quanto formalmente monzesi, si trovano però a cavallo del territorio vedanese. Così appare Vedano al Lambro a chi ci arriva per la prima volta, a chi - e non sono pochi - ci si trasferisce da fuori o ai tanti che nel fine settimana giungono qui come punto di partenza per una passeggiata all’interno del Parco di Monza. Un posto tranquillo e ordinato, che non manca di vivacità culturale grazie al solido tessuto di associazioni, a partire dallo storico Circolo culturale don Primo Mazzolari ma anche da realtà più recenti, come l’associazione Rebelot, o le molte società sportive. Ilgiorno.it - Le due anime di Vedano. Qualità della vita e servizi a due passi da Monza. Ma il commercio soffre Leggi su Ilgiorno.it Bello, curato, vivibile. Affacciato sul Parco, anzi, proiettato in qualche caso proprio dentro il grande polmone verde, a duedae solo qualcuno in più da Milano, capace di tenere assieme la dimensione tipica del paese brianzolo con quellapiccola cittadina. Un luogo a misura d’uomo, ma a un tiro di schioppo daidel capoluogo, primi fra tutti ospedale e università, che di fatto, per quanto formalmente monzesi, si trovano però a cavallo del territorio vedanese. Così appareal Lambro a chi ci arriva per la prima volta, a chi - e non sono pochi - ci si trasferisce da fuori o ai tanti che nel fine settimana giungono qui come punto di partenza per una passeggiata all’interno del Parco di. Un posto tranquillo e ordinato, che non manca di vivacità culturale grazie al solido tessuto di associazioni, a partire dallo storico Circolo culturale don Primo Mazzolari ma anche da realtà più recenti, come l’associazione Rebelot, o le molte società sportive.

