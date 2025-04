Carcere e diritti Via ai colloqui ‘intimi’ Il sesso arriva in cella

Carcere anche in Italia e con precise regole. A distanza di oltre un anno dalla pronuncia della Consulta, è arrivato il primo concreto segnale da parte del Dap, che apre la strada alla possibilità di concedere colloqui intimi dietro le sbarre. "Un vero e proprio diritto soggettivo" del detenuto - secondo i giudici della Corte - che ora è stabilito dalle linee guida diffuse dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Si partirà negli istituti di Brescia, Trento, Civitavecchia, Bologna, quello di Secondigliano a Napoli e di Sollicciano a Firenze: questo tipo di spazi sarà disponibile però solo in 32 strutture. Non sarà per tutti dunque, anche all’interno delle stesse case di reclusione, perché i criteri saranno disciplinati da una serie di prassi e verifiche. Quotidiano.net - Carcere e diritti. Via ai colloqui ‘intimi’. Il sesso arriva in cella Leggi su Quotidiano.net Il diritto alla sessualità entra inanche in Italia e con precise regole. A distanza di oltre un anno dalla pronuncia della Consulta, èto il primo concreto segnale da parte del Dap, che apre la strada alla possibilità di concedereintimi dietro le sbarre. "Un vero e proprio diritto soggettivo" del detenuto - secondo i giudici della Corte - che ora è stabilito dalle linee guida diffuse dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Si partirà negli istituti di Brescia, Trento, Civitavecchia, Bologna, quello di Secondigliano a Napoli e di Sollicciano a Firenze: questo tipo di spazi sarà disponibile però solo in 32 strutture. Non sarà per tutti dunque, anche all’interno delle stesse case di reclusione, perché i criteri saranno disciplinati da una serie di prassi e verifiche.

Potrebbe interessarti anche:

Al premio diretto da Gianni Letta la sezione diritti umani è presieduta da Carlo Nordio. In barba al caso Almasri e ai suicidi in carcere

Incredibile, ma vero. Si può essere, contemporaneamente, presidenti di un premio per i diritti umani, ma rimandare in Libia il generale Njeem Osama Almasri, ricercato dalla Corte penale dell’Aja ...

Dentro alla sezione del carcere in cui si violano i diritti dell'uomo (e perché eppure è molto ambita dai detenuti)

Troppi detenuti e pochi agenti di polizia, tanti psicofarmaci - anche se manca lo psichiatra - e una sezione in condizioni talmente pessime che i detenuti che vi alloggiano ottengono un ...

Sesso in carcere per i detenuti - la denuncia dei garanti : “Incontri intimi non garantiti anche a Torino - diritti calpestati”

L’avvocato Roberto Capra, presidente della camera penale Vittorio Chiusano del Piemonte occidentale e della valle d’Aosta, rimarca il concetto ripetendolo tre volte: “Questo è un diritto, un ...

Carcere e diritti. Via ai colloqui ‘intimi’. Il sesso arriva in cella. MINISTERO GIUSTIZIA * CARCERE: «DEFINITE LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALL’AFFETTIVITÀ, VIA LIBERA AI COLLOQUI INTIMI. diritti detenuti Archives. Un attacco senza precedenti al diritto di protesta e al dissenso in Europa e in Italia. Agenti penitenziari in festa: "Vogliamo un carcere dove dignità e diritti siano concetti centrali". Violenza in carcere: Trapani, torture e abusi sulle “vite di scarto”. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce quotidiano.net:) Carcere e diritti. Via ai colloqui ‘intimi’. Il sesso arriva in cella - I detenuti potranno vedere coniugi e conviventi in stanze dalla porta socchiusa. Polemica sulle regole.

(Lo segnala laprovinciapavese.gelocal.it:) Via al sesso dietro le sbarre, ma solo con buona condotta e no ai detenuti al 41 bis - Si parte in 32 istituti. Niente intimità per chi è stato trovato con telefonini o oggetti atti a offendere. E solo per il coniuge o il convivente stabile ...

(Come riferisce msn.com:) Droga e cellulari in carcere. Via ai processi - A settembre erano scattate 13 misure cautelari dopo che la pm Claudia Moregola aveva scoperto l’ingresso abusivo nel carcere di Canton ... già stato condannato in via definitiva per frodi ...