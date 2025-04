Sessualità e prevenzione Incontro con gli studenti

prevenzione dedicato ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado grazie all’iniziativa “Amare e Amarsi: salute, Sessualità e prevenzione”, organizzata da Fidapa e Lilt provinciali. Obiettivo dell’iniziativa, rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, è mettere in evidenza in ottica preventivo-promozionale, l’importanza di un adeguato stile di vita sulla funzione dell’apparato riproduttivo, far conoscere ai giovani le malattie andrologiche (incluse quelle a trasmissione sessuale) e individuare precocemente anomalie dell’apparato genitale maschile che sono in grado di influenzare negativamente la salute della sfera riproduttiva sessuale in età adulta. L’11 marzo al Teatro Guglielmi si è svolto il primo appuntamento a cui hanno partecipato, a titolo gratuito, psicologhe e medici specialisti. Lanazione.it - Sessualità e prevenzione. Incontro con gli studenti Leggi su Lanazione.it Un viaggio nelladedicato ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado grazie all’iniziativa “Amare e Amarsi: salute,”, organizzata da Fidapa e Lilt provinciali. Obiettivo dell’iniziativa, rivolta aglie alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, è mettere in evidenza in ottica preventivo-promozionale, l’importanza di un adeguato stile di vita sulla funzione dell’apparato riproduttivo, far conoscere ai giovani le malattie andrologiche (incluse quelle a trasmissione sessuale) e individuare precocemente anomalie dell’apparato genitale maschile che sono in grado di influenzare negativamente la salute della sfera riproduttiva sessuale in età adulta. L’11 marzo al Teatro Guglielmi si è svolto il primo appuntamento a cui hanno partecipato, a titolo gratuito, psicologhe e medici specialisti.

