Cantieri Giardini a lago L’amministrazione manda a casa l’impresa

Giardini a lago che dovevano essere consegnati entro il 24 aprile e invece sono ancora in alto mare. Il contratto con la società siciliana Helios Consorzio Stabile era stato sottoscritto il 30 novembre del 2023 e i lavori consegnati il 15 febbraio successivo, con l'intesa di terminare le opere entro il 9 febbraio di quest'anno. "Su richiesta dell'impresa è stata concessa una proroga contrattuale di 74 giorni, proroga che ha posticipato il termine contrattuale di ultimazione dell'opera al 24 aprile 2025 - spiega il Comune in una nota - A seguito della proroga, non essendo stata aumentata la produttività richiesta, al fine di tutelare l'interesse pubblico si è avviato il percorso che ha portato alla risoluzione".

