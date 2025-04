Ilgiorno.it - Maestri della fotografia. Il mondo e la vita visti da Lotti e Backhaus

Parte con Giorgioe Maria Vittoriail nuovo Centroitaliana di Brescia. La Cavallerizza di via Fratelli Cairoli apre oggi i battenti: un polo culturale a disposizionecollettività, in particolare delle giovani generazioni, dove organizzare mostre, laboratori die attività culturali, per promuovere l’arte fotografica. Si parte con duecontemporanea italiana: Giorgioe Maria Vittoria, con due personali che sono parte integranteottava edizione del Brescia Photo Festival, manifestazione, promossa da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, con la Cavallerizza - CentroItaliana. ‘Giorgio. Fotografo di un’Epoca’ è il titolorassegna che resterà fino all’8 giugno, curata da Renato Corsini e Laura Tenti, che ripercorre la carriera di uno dei migliori interpreti del fotogiornalismo, anticipatore delle grandi tematiche sociali degli ultimi anni, con le sue inchieste realizzate negli anni ’70 sull’inquinamento e sul fenomeno dell’immigrazione.