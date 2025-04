Una speciale ’caccia alle uova’ Per scoprire il Castello Guglielmi

alle uova per scoprire un tesoro ritrovato. È in corso il restauro del Castello Guglielmi di Isola Maggiore, l’imponente complesso architettonico ottocentesco un tempo dimora nobiliare poi convento francescano, è rimasto a lungo in stato di abbandono. Oggi Francesco Storniolo, ingegnere e imprenditore fondatore di Luxor Building, azienda specializzata nel restauro conservativo e nella riqualificazione di edifici di pregio, dopo l’acquisto all’asta del compendio sta procedendo a un attento e ambizioso progetto di recupero e il Castello sta tornando al suo antico splendore. L’intervento prevede la conservazione delle caratteristiche architettoniche originali, la ristrutturazione degli ambienti interni con materiali di pregio e l’integrazione di soluzioni moderne. Una volta completato, vorrà essere "una prestigiosa struttura ricettiva, con spazi dedicati a eventi, arte e cultura, contribuendo così alla valorizzazione turistica dell’intero Lago Trasimeno". Lanazione.it - Una speciale ’caccia alle uova’. Per scoprire il Castello Guglielmi Leggi su Lanazione.it Una cacciauova perun tesoro ritrovato. È in corso il restauro deldi Isola Maggiore, l’imponente complesso architettonico ottocentesco un tempo dimora nobiliare poi convento francescano, è rimasto a lungo in stato di abbandono. Oggi Francesco Storniolo, ingegnere e imprenditore fondatore di Luxor Building, azienda specializzata nel restauro conservativo e nella riqualificazione di edifici di pregio, dopo l’acquisto all’asta del compendio sta procedendo a un attento e ambizioso progetto di recupero e ilsta tornando al suo antico splendore. L’intervento prevede la conservazione delle caratteristiche architettoniche originali, la ristrutturazione degli ambienti interni con materiali di pregio e l’integrazione di soluzioni moderne. Una volta completato, vorrà essere "una prestigiosa struttura ricettiva, con spazi dedicati a eventi, arte e cultura, contribuendo così alla valorizzazione turistica dell’intero Lago Trasimeno".

Potrebbe interessarti anche:

Con "Itinerarium" a passo lento tra i sentieri dietro casa per (ri)scoprire il nostro territorio

Dal Vergante all'Ossola, dalla pianura novarese fino alla Valsesia, per andare alla (ri)scoperta dei sentieri e dei paesaggi di "casa nostra". É questa l'idea con cui i novaresi Francesca ...

Il castello del Boccale premiato come miglior fotografia del 2024 da Wiki Loves Monuments

Livorno, 18 gennaio 2025 – È il Castello del Boccale (Livorno) il protagonista della foto vincitrice della tredicesima edizione italiana del più grande concorso fotografico al mondo, Wiki Loves ...

Pato : “Ancora non so come abbia fatto Berlusconi a scoprire la mia storia con Barbara. Lui e Galliani sapevano tutto”

“Al Milan stavo bene sotto tutti i punti di vista”. Alexandre Pato è uno dei più grandi rimpianti della storia recente rossonera: i troppi infortuni hanno stroncato sul nascere una carriera che ...

Una speciale ’caccia alle uova’. Per scoprire il Castello Guglielmi. Parco Zoo di Falconara, appuntamento a Pasqua con la "Caccia alle uova". La caccia alle uova di Pasqua 2025 alla Maison Léon Blun (78). Che cosa fare a Pasqua a Torino e in Piemonte 2025. Caccia alle Uova, una giornata di sorrisi, giochi e magie. Villa in Famiglia: attività didattica a Villa della Regina – EVENTI A TORINO. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala lanazione.it:) Una speciale ’caccia alle uova’. Per scoprire il Castello Guglielmi - Una caccia alle uova per scoprire un tesoro ritrovato. È in corso il restauro del Castello Guglielmi di Isola Maggiore, l’imponente complesso architettonico ottocentesco un tempo dimora nobiliare poi ...

() Caccia alle uova di Pasqua, gli eventi per bambini da non perdere in Italia - Torna anche nel 2025 il Villaggio delle Uova al PuraVida Farm di San Martino Siccomario, in provincia di Pavia. A partire da sabato 15 marzo 2025, per 7 weekend si potrà giocare nella natura e il 19, ...

(Secondo quanto riportato da ecodibergamo.it:) Caccia alle uova di Pasqua 2025: dove andare con i bambini a Bergamo e provincia - D ecorare le uova o partecipare a una caccia al tesoro è un’esperienza entusiasmante per un bambino, spesso più che comprare l’uovo di cioccolato già bello incartato. A Bergamo e provincia ci sono ...