Lanazione.it - Addio a Corrado Tiberi. Il malore fatale durante l’ultima cavalcata

Leggi su Lanazione.it

Unche ne ha provocato la caduta mentre stava passeggiando col suo adorato cavallo, in una mattinata di sole. La salma di, il 64enne trovato morto giovedì 10 aprileuna passeggiata a cavallo lungo il percorso verde tra le frazioni di Selci e Pistrino, è stata riconsegnata nelle scorse ore ai familiari per l’ultimo saluto. Questa mattina alle ore 10 si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Giustino, paese dove viveva (con la moglie Marinella e la figlia Sofia). L’uomo era nato a Peglio, in provincia di Pesaro Urbino, ma da anni si era trasferito in Altotevere: lavorava come tecnico di manutenzione alle dipendenze della Muzi Betti, residenza per anziani di Città di Castello. In queste ore è immenso il cordoglio in Altotevere e in Valna per l’improvvisa scomparsa di, grande appassionato di cavalli: aveva gareggiato anche con la Nazionale di Endurance.