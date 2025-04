L’alleanza Gemini sbarca alla Spezia Primo approdo della linea Asia-Med

Primo scalo italiano del servizio Asia-Mediterraneo operato dall'alleanza Gemini: l'attracco della prima portacontainer di una flotta di dodici è avvenuto martedì al terminal Lsct, che diventa gateway italiano di collegamento tra Estremo Oriente e Mare Nostrum. L'inizio ufficiale di questa tratta, con la call della Mv Maersk Camden, ha di fatto segnato l'inizio ufficiale dell'Asia-Med in Italia, confermando il ruolo strategico del terminal spezzino anche grazie alla partnership tra Maersk Line e Hapag Lloyd. L'unità ha attraccato al molo Fornelli Est, recentemente tornato operativo dopo i lavori di consolidamento e ha completato le operazioni di banchina il 10 aprile. "Essere il Primo porto di scalo italiano del servizio AE11 / SE2 è un riconoscimento importante per La Spezia – ha dichiarato Peter Robino, head of commercial maritime terminals di Contship –.

