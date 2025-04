In biblioteca ‘Io sono Fenice | racconti di rinascita’

biblioteca comunale di Castorano, l'evento: 'Io sono Fenice: racconti di rinascita dopo la malattia'. La pubblicazione è nata dalle esperienze condivise di donne colpite da tumore e care-giver oncologici che hanno partecipato al primo laboratorio di storytelling ideato dallo Iom e realizzato in collaborazione l'Albero delle arti e il contributo Kome Italia nella Regione Marche. Già alla seconda ristampa, è un simbolo di resilienza e rinascita. La pubblicazione rientra nel capillare lavoro che lo Iom da anni dedica alla prevenzione ed informazione di patologie oncologiche con un focus specifico sul cancro al seno. La tournée di Io sono Fenice proseguirà con altre date che verranno presto pubblicate.

