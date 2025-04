Roma Appia Run 2025 | orari strade chiuse e bus deviati domenica 13 aprile

Roma Appia Run torna domenica 13 agosto 2025 con 8mila atleti. Si parte alle 9 da via delle Terme di Caracalla, la novità è il passaggio nelle tombe di San Callisto. Ecco tutte le info su orari, percorso, chiusure stradali e bus deviati. Leggi su Fanpage.it LaRun torna13 agostocon 8mila atleti. Si parte alle 9 da via delle Terme di Caracalla, la novità è il passaggio nelle tombe di San Callisto. Ecco tutte le info su, percorso, chiusure stradali e bus

Potrebbe interessarti anche:

La Roma Appia Run 2025 verso gli 8mila iscritti

Domenica 13 aprile si terrà la 26esima edizione della Roma Appia Run, l’unica gara al mondo che farà correre i runners (su cinque tipi di pavimentazioni diversi quali asfalto, sampietrino, basolato ...

Roma in bici : dall'Appia Antica al cuore pulsante della capitale

"Questa attività fa parte del calendario di visite guidate e attività didattiche promosse dal Centro Servizi al Turismo in convenzione con l'Ente Regionale Parco dell'Appia Antica" Stanco di ...

Roma Appia Run 2025 : la corsa nella storia si rinnova

XXVI edizione Domenica 13 aprile 2025 Partenza ore 9.00 Stadio delle Terme di Caracalla Domenica 13 aprile, con partenza alle ore 9.00 da via delle Terme di Caracalla e arrivo allo stadio Nando ...

Sito Istituzionale | Roma Appia Run, in arrivo la XXVI edizione. FollowYourPassion alla Roma Appia Run con On e BPER Banca. Le strade chiuse a Roma sabato 12 e domenica 13 aprile. Domenica 13 aprile torna la ROMA APPIA RUN. Domenica l'Appia Run: 8mila atleti per la corsa di primavera. Appia Run, c'è Daniele Meucci | I BIG. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di corrieredellosport.it si apprende che:) Roma Appia Run e FollowYourPassion: con On e BPER Banca per un evento storico - Per la prima volta MG Sport con FollowYourPassion sarà alla Roma Appia Run. Create le partnership con On e BPER Banca ...

(Il quotidiano sicurauto.it ha riportato che:) Strade chiuse a Roma per Appia Run 2025: elenco vie e deviazioni - Scopri le strade chiuse a Roma per l'Appia Run 2025 e le deviazioni dei mezzi pubblici durante l'evento previsto domenica 13 aprile.

(A darne comunicazione è rainews.it:) Domenica l'Appia Run: 8mila atleti per la corsa di primavera - L’unica gara al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e la pista dello stadio delle Terme di Caracalla ...