L’indipendenza della Banca centrale americana è davvero in pericolo? Due indizi

Oltre a innescare le reazioni degli altri stati, i dazi introdotti dal presidente Trump hanno.

Banca di Piacenza - utile netto di 34 - 5 milioni : «Maggiore solidità che assicura indipendenza»

Il Consiglio di amministrazione della Banca di Piacenza ha approvato il progetto di bilancio che chiude con un utile netto di 34,5 milioni di euro (29,9 nel 2023), in crescita del 15,01%. Viene ...

Cassa Centrale Banca assunzioni : 600 nuovi posti di lavoro entro il 2027

Cassa Centrale Banca ha annunciato un’importante campagna di assunzioni che porterà all’inserimento di 600 nuove risorse entro il 2027. Il nuovo Piano Strategico 2025-2027 punta a rafforzare ...

Banca d'Italia riduce le stime del Pil per il 2025-2027 a causa delle politiche commerciali

La Banca d'Italia taglia le stime sul Pil "soprattutto" per effetto "dell'inasprimento delle politiche commerciali": il +0,8% previsto a dicembre scorso per il 2025 cala a +0,6%, mentre per il 2026 ...

(Il quotidiano ilfoglio.it ha riportato che:) L'indipendenza della Banca centrale americana è davvero in pericolo? Due indizi - Per Powell la potenziale dannosità dei dazi è assai maggiore delle previsioni, ma Trump continua a chiedere con insistenza un taglio dei tassi. Sul piano giuridico, il rischio che l'autonomia della Fe ...

(Secondo quanto riportato da milanofinanza.it:) Scontro Trump-Powell, l’indipendenza della Federal Reserve non è mai stata così a rischio - Trump scrive a Powell poche righe a lettere maiuscole, invitandolo perentoriamente ad abbassare i tassi e a non fare politica. L’attacco all’indipendenza della Banca centrale è chiaro e violento.

(L’agenzia informazione.it ha pubblicato che:) I dazi significano che le prossime mosse della Fed americana saranno prevedibili? - La comunicazione dimostra che i suoi funzionari hanno meno fiducia nella salute dell'economia americana. La Fed come previsto ha lasciato invariati i tassi di interesse.