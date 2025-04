Ex discarica il Comune convoca una commissione trasparente

convocazione di una nuova seduta della commissione Consiliare, dedicata a fare il punto sulle procedure in corso e, soprattutto, ad ascoltare le proposte del comitato “No discarica”, che proprio in queste ore ha raccolto ben 1600 firme contro il progetto. "La commissione – spiega Provini – sarà un momento ordinato di ascolto e confronto. Vogliamo approfondire, chiarire e condividere ogni passaggio dell’iter amministrativo. L’incontro si svolgerà in diretta streaming e sarà registrato, così che ogni cittadino possa seguirlo anche da casa. La trasparenza è un principio fondamentale". Quella in programma sarà la seconda riunione ufficiale della commissione dedicata a Baraggia. Ilgiorno.it - Ex discarica, il Comune convoca una commissione “trasparente” Leggi su Ilgiorno.it "L’iter del progetto di recupero ambientale dell’area di Baraggia deve procedere con concretezza, trasparenza e spirito di condivisione". Così l’assessore all’Ambiente Alessandro Provini annuncia lazione di una nuova seduta dellaConsiliare, dedicata a fare il punto sulle procedure in corso e, soprattutto, ad ascoltare le proposte del comitato “No”, che proprio in queste ore ha raccolto ben 1600 firme contro il progetto. "La– spiega Provini – sarà un momento ordinato di ascolto e confronto. Vogliamo approfondire, chiarire e condividere ogni passaggio dell’iter amministrativo. L’incontro si svolgerà in diretta streaming e sarà registrato, così che ogni cittadino possa seguirlo anche da casa. La trasparenza è un principio fondamentale". Quella in programma sarà la seconda riunione ufficiale delladedicata a Baraggia.

Potrebbe interessarti anche:

Scisciano - Sicurezza ambientale : Discarica a cielo aperto e lastre di eternit in un terreno del Comune

Scisciano: i Carabinieri di San Vitaliano hanno denunciato tre persone. Si tratta di un 26enne del posto e un 39enne e un 20enne di Nola Questa notte a Scisciano i carabinieri della stazione di ...

Discarica abusiva a Colle Pizzuto - per il Tar "Il Comune deve effettuare la bonifica". Interrogazione di Pettinari [FOTO]

Una vera e propria discarica abusiva insiste sui terreni confinanti con Strada Colle Pizzuto e Strada Colle Renazzo, dove nella mattina di venerdì 14 febbraio si sono recati i consiglieri comunali ...

Discarica Finale Emilia - il Tar rigetta il ricorso del Comune

Modena, 8 marzo 2025 – Il Tar dell’Emilia Romagna ha rigettato il ricorso del Comune di Finale Emilia presentato contro la discarica gestita dall’azienda Feronia. Al centro del ricorso presentato ...

Discarica di Cerro Maggiore, il Comune convoca una commissione “trasparente”. I tecnici ASL hanno effettuato i primi prelievi di acqua dai pozzi nell'area dell'ex discarica "Ecoambiente". Consiglio comunale di Barletta convocato per mercoledì 12 marzo. La bonifica è un "rewind", nuova Conferenza dei servizi convocata dal Mase. Barletta: Il 12 marzo torna il consiglio comunale. Gaeta / Rivelazione lettera segreta, l’ex sindaco Matarazzo conferma di essere stato interrogato. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto ilgiorno.it:) Ex discarica, il Comune convoca una commissione “trasparente” - "L’iter del progetto di recupero ambientale dell’area di Baraggia deve procedere con concretezza, trasparenza e spirito di condivisione". Così ...

(Ne dà notizia msn.com:) Discarica di Cerro Maggiore, il Comune convoca una commissione “trasparente” - L’incontro si svolgerà in diretta streaming e sarà registrato, così che ogni cittadino possa seguirlo anche da casa. Intanto il comitato “No discarica” raccoglie 1.600 firme ...

(Come riferisce primachivasso.it:) Ex discarica di inerti in Regione Gorera, verso la riqualificazione - Si sta concretizzando il progetto dell’Amministrazione Comunale di Vische, finalizzato alla riqualificazione dell’area dell’ex discarica di materiale inerte ... a fronte di una compensazione a favore ...