Atalanta Kossounou verso la convocazione per il match contro il Bologna

match di domenica 13 aprile contro il Bologna. Più indietro Toloi e Posch. Ecodibergamo.it - Atalanta, Kossounou verso la convocazione per il match contro il Bologna Leggi su Ecodibergamo.it CALCIO. Dopo tre mesi di assenza, l’ivoriano è il difensore che ha più chance di rientro neldi domenica 13 aprileil. Più indietro Toloi e Posch.

