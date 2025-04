La stangata su uova e colombe | Il prezzo del cacao è triplicato

uova di cioccolato quest’anno pesano più sul portafoglio che sullo stomaco. E anche le colombe non scherzano. La Pasqua 2025 si presenta dolce ma carissima, con aumenti a due cifre sui dolci più iconici della tradizione italiana. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha analizzato i listini delle principali marche nei supermercati: l’esito? Prezzi alle stelle, rincari che in certi casi superano il 40% rispetto al 2024. Colpa del cacao e del burro di cacao, sempre più rari e preziosi come l’oro. Ma anche delle speculazioni finanziarie, dei problemi climatici, e di un sistema produttivo al collasso, tra piantagioni bruciate, raccolti in crollo e una domanda che resta altissima. A fine 2024 il cacao ha toccato quota 12 dollari al chilo, un record assoluto. Oggi viaggia attorno agli 8 dollari, comunque quasi triplicato rispetto ai 2,9 dollari del marzo 2023. Lanazione.it - La stangata su uova e colombe: "Il prezzo del cacao è triplicato" Leggi su Lanazione.it Ledi cioccolato quest’anno pesano più sul portafoglio che sullo stomaco. E anche lenon scherzano. La Pasqua 2025 si presenta dolce ma carissima, con aumenti a due cifre sui dolci più iconici della tradizione italiana. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha analizzato i listini delle principali marche nei supermercati: l’esito? Prezzi alle stelle, rincari che in certi casi superano il 40% rispetto al 2024. Colpa dele del burro di, sempre più rari e preziosi come l’oro. Ma anche delle speculazioni finanziarie, dei problemi climatici, e di un sistema produttivo al collasso, tra piantagioni bruciate, raccolti in crollo e una domanda che resta altissima. A fine 2024 ilha toccato quota 12 dollari al chilo, un record assoluto. Oggi viaggia attorno agli 8 dollari, comunque quasirispetto ai 2,9 dollari del marzo 2023.

Potrebbe interessarti anche:

A Meldola vendita solidale di uova di Pasqua e colombe artigianali per l’Hospice

Continua la campagna solidale promossa dall’associazione Amici dell’Hospice in vista delle prossime festività pasquali, che prevede una raccolta fondi tramite la collocazione di uova di cioccolato ...

Uova di Pasqua e colombe fino al 40% più care - tutti gli aumenti

Anche la Pasqua 2025 presenta il conto dei rincari delle materie prime. Le quotazioni del cacao schizzate a livelli record e i forti rialzi sul burro hanno portato i prezzi delle uova di cioccolato ...

Pasqua sempre più costosa : forti rincari sia per le uova che per le colombe

Il caro-cacao, con le quotazioni della materia prima che da oltre un anno registrano aumenti record, e la crisi del burro spingono al rialzo i prezzi dei dolci tipici della Pasqua, dalle uova di ...

La stangata su uova e colombe: "Il prezzo del cacao è triplicato". Stangata di Pasqua, prezzi alle stelle per dolci e colombe: «Rincari del 30%, fino a 22 euro per un uovo». Qua. Stangata di Pasqua, prezzi alle stelle per dolci e colombe: «Rincari del 30%, fino a 22 euro per un uovo». Pasqua, altro che dolci. Prezzi salatissimi, fino a 22 euro per un solo uovo. Stangata in arrivo. Stangata di Pasqua, prezzi alle stelle per dolci e colombe: «Rincari del 30%, fino a 22 euro per un uovo». Stangata di Pasqua prezzi alle stelle per dolci e colombe | Rincari del 30% fino a 22 euro per un uovo Qual è il motivo. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da lanazione.it:) La stangata su uova e colombe: "Il prezzo del cacao è triplicato" - Aumenti dal 15% al 30% in città sui prodotti tipici della festa. Vestri: "Una situazione che andrà avanti per anni" ...

(Come riferisce msn.com:) Stangata di Pasqua, prezzi alle stelle per dolci e colombe: «Rincari del 30%, fino a 22 euro per un uovo». Qual è il motivo - Pericolo stangata sulla Pasqua ... nei punti vendita della grande distribuzione». Uova e colombe, prezzi alle stelle Colpite da incrementi dei listini anche le uova di cioccolato destinate ...

(Come indicato da informazione.it:) Stangata di Pasqua, prezzi alle stelle per dolci e colombe: «Rincari del 30%, fino a 22 euro per un uovo» - (Italia a Tavola) Stangata di Pasqua, prezzi alle stelle per dolci e colombe: «Rincari del 30%, fino a 22 euro per un uovo». Qual è il motivo Anche quest'anno decidere sarà arduo anche perché ...