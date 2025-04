Dispositivi medici e codice Udi | gli obblighi normativi e le zone d’ombra legislative

Dispositivi medici, in particolar modo presso gli studi privati di medicina estetica. Così mi scrive l’ingegnere: “Gentile prof. Bucci, ho letto con molto interesse il suo articolo, sull’obbligo di tracciabilità dei Dispositivi medici tramite sistema Udi. La tematica è di grande rilevanza, sia per i professionisti del settore e sia per i pazienti, in quanto tocca aspetti cruciali inerenti la sicurezza, la trasparenza e la responsabilità nell’uso dei Dispositivi sanitari, e meriterebbe anche ulteriori approfondimenti come ad esempio il portale Eudamed, purtroppo, ancora non del tutto funzionante, e le varie banche dati nazionali. Ilfoglio.it - Dispositivi medici e codice Udi: gli obblighi normativi e le zone d’ombra legislative Leggi su Ilfoglio.it Quando qualcuno dei miei scritti su questa rubrica sollecita una reazione da parte di esperti della materia, non vi è soddisfazione più grande di poter ampliare la discussione iniziale, con ulteriori approfondimenti e chiarimenti, che aiutino i lettori a farsi una miglior idea dell’argomento in discussione. È per questo che con enorme piacere riporto qui di seguito una lettera dell’ing. Francesco Ambrosio, che ho ricevuto a seguito dell’ultimo mio scritto inerente il problema della certificazione dei, in particolar modo presso gli studi privati dina estetica. Così mi scrive l’ingegnere: “Gentile prof. Bucci, ho letto con molto interesse il suo articolo, sull’obbligo di tracciabilità deitramite sistema Udi. La tematica è di grande rilevanza, sia per i professionisti del settore e sia per i pazienti, in quanto tocca aspetti cruciali inerenti la sicurezza, la trasparenza e la responsabilità nell’uso deisanitari, e meriterebbe anche ulteriori approfondimenti come ad esempio il portale Eudamed, purtroppo, ancora non del tutto funzionante, e le varie banche dati nazionali.

