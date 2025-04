The Voice Senior le pagelle della finale | Clerici maestra i ClemeGigi spaccano 8 telefonata a sorpresa 10

finale di The Voice Senior“. Un viaggio fatto di sogni e di storie si è appena concluso: l’11 aprile è andata in onda la puntata finale del programma condotto da Antonella Clerici. E con il claim viva la vita, abbiamo finalmente una vincitrice, vista la super finalissima tutta al femminile: Patrizia Conte, “The Voice”, come ha detto Gigi D’Alessio. Le nostre pagelle.Antonella Clerici, maestra della diretta“Non è un programma facile, è un programma complicato a cui lavorano tantissime persone”. No, è impossibile dare un voto ad Antonella Clerici: sarebbe ripetitivo un dieci, sarebbe ripetitiva una lode. Splendida, nella sua mise blu notte scintillante, la conduttrice è padrona della diretta, del palco, del programma. Come ha detto Gigi D’Alessio, è stata un’edizione top: amicizia, collaborazione, il programma che fa cadere le maschere, i pregiudizi, i preconcetti. Dilei.it - The Voice Senior, le pagelle della finale: Clerici maestra, i ClemeGigi spaccano (8), telefonata a sorpresa (10) Leggi su Dilei.it “Siamo arrivati alladi The“. Un viaggio fatto di sogni e di storie si è appena concluso: l’11 aprile è andata in onda la puntatadel programma condotto da Antonella. E con il claim viva la vita, abbiamo finalmente una vincitrice, vista la super finalissima tutta al femminile: Patrizia Conte, “The”, come ha detto Gigi D’Alessio. Le nostre.Antonelladiretta“Non è un programma facile, è un programma complicato a cui lavorano tantissime persone”. No, è impossibile dare un voto ad Antonella: sarebbe ripetitivo un dieci, sarebbe ripetitiva una lode. Splendida, nella sua mise blu notte scintillante, la conduttrice è padronadiretta, del palco, del programma. Come ha detto Gigi D’Alessio, è stata un’edizione top: amicizia, collaborazione, il programma che fa cadere le maschere, i pregiudizi, i preconcetti.

