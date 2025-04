Erosione e futuro del litorale | Porto no all’ampliamento Avanti con la raccolta firme

futuro del litorale si inserisce anche il Partito Repubblicano, che in un incontro con il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi è stato invitato "a collaborare nella raccolta firme contro l'ampliamento del Porto di Marina di Carrara – spiega Giorgio Raffi, segretario segretario della Sezione Mazzini di Massa – Il problema dell'Erosione è sempre stato una delle emergenze che il Pri ha affrontato proponendo soluzioni concrete. Ora il tema è tornato di grande attualità a seguito al progetto di ampliamento del Porto di Marina di Carrara che ha, finalmente, portato anche le amministrazioni dei Comuni a levante (in particolare Forte dei Marmi) e le associazioni ambientaliste a prendere posizione. La causa dell'Erosione è dovuta al Porto che impedisce alle sabbie provenienti dal Magra di ripascere le nostre spiagge trovando ostacolo invalicabile nel molo foraneo – prosegue Raffi – E a seguito di interventi restrittivi dell'autorità di bacino (oggi soppressa) il Magra ha ricominciato a riversare in mare notevoli quantitativi di materiale sabbioso che inevitabilmente vengono fermati a nord del Porto.

(Risulta da fonti di msn.com che:) Ampliamento porto, Persiani: «Il problema dell’erosione deve avere la precedenza. A Massa situazione critica» - sul futuro del nostro litorale. Ho ribadito con forza un concetto chiaro: non possiamo parlare di porto senza prima affrontare con serietà e responsabilità il problema dell’erosione costiera.

(Come indicato da lanazione.it:) "Ampliamento del porto? Prima si pensi all’erosione" - Italia Nostra fa un bilancio sui convegni dedicati al porto ed erosione ... di fama nazionale ha ripercorso la storia dell’erosione del litorale soffermandosi su varie soluzioni praticabili ...

(Risulta da fonti di sassarioggi.it che:) Erosione costiera a Porto Torres, al via i primi interventi in quattro aree - L’emergenza erosione costiera a Porto Torres. Sono iniziati gli interventi per contrastare ... Gli interventi previsti riguardano la messa in sicurezza delle falesie di retrospiaggia nei litorali di ...