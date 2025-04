Il monito della Consulta | La politica può criticarci ma non ci delegittimi

della Consulta ieri, nella giornata del bilancio annuale, hanno voluto puntare il dito su due temi, entrambi urticanti per la politica; gli attacchi delegittimanti alla magistratura e un Parlamento che, molto spesso, non facendo il suo lavoro, costringe la stessa Consulta a riempire, con sentenze ad hoc, i vuoti legislativi. Ma il passaggio politicamente più pesante dell’intera relazione annuale è arrivato proprio dalla viva voce del presidente della Consulta, Giovanni Amoroso. Che davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha detto che i provvedimenti dei giudici sono sì criticabili, anche in modo aspro, ma "non è accettabile, invece, che vi siano attacchi personali perché poi si finisce sul terreno scivoloso della delegittimazione della magistratura", specie su "vicende dei cittadini di Paesi terzi", ossia il tema dei migranti e dei diritti, e alle diverse pronunce dei giudici, su cui la politica si è spesso scagliata senza freni. Quotidiano.net - Il monito della Consulta: "La politica può criticarci, ma non ci delegittimi" Leggi su Quotidiano.net Freschi di una sentenza sul divieto del terzo mandato per i presidenti di Regione, che ha riaperto i giochi sia in Veneto che in Campania e promette di arrivare oltre, i giudiciieri, nella giornata del bilancio annuale, hanno voluto puntare il dito su due temi, entrambi urticanti per la; gli attacchi delegittimanti alla magistratura e un Parlamento che, molto spesso, non facendo il suo lavoro, costringe la stessaa riempire, con sentenze ad hoc, i vuoti legislativi. Ma il passaggiomente più pesante dell’intera relazione annuale è arrivato proprio dalla viva voce del presidente, Giovanni Amoroso. Che davanti al presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, ha detto che i provvedimenti dei giudici sono sì criticabili, anche in modo aspro, ma "non è accettabile, invece, che vi siano attacchi personali perché poi si finisce sul terreno scivolosodelegittimazionemagistratura", specie su "vicende dei cittadini di Paesi terzi", ossia il tema dei migranti e dei diritti, e alle diverse pronunce dei giudici, su cui lasi è spesso scagliata senza freni.

Potrebbe interessarti anche:

Terzo mandato - De Luca ironico : “Ora spazio a politica di alto valore”. Manfredi : “Decisione Consulta va rispettata”

De Luca dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato: "Noi pensiamo a lavorare". E pubblica l'elenco dei cantieri da aprire.Continua a leggere

Autonomia - Consulta dichiara inammissibile il referendum. Zaia : “Chiarito ogni dubbio”

Secondo gli undici giudici della Consulta, l'oggetto e la finalità del quesito del referendum "non risultano chiari" e questo pregiudicherebbe "la possibilità di una scelta consapevole da parte ...

Consulta boccia la legge della Campania - niente terzo mandato per De Luca

Bocciata la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente che ha gia' svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo è incostituzionale. Dopo una ...

Il monito della Consulta: "La politica può criticarci, ma non ci delegittimi". Vincenzo De Luca convoca i suoi: «Restiamo concentrati». Il monito della Consulta: “Dell’autonomia resta poco ora tocca al parlamento”. Consulta, Barbera: eleggere subito i giudici per non paralizzare l’attività giurisdizionale. Autonomia differenziata, cosa succede adesso dopo la decisione della Consulta? Le diverse strade. Corte Costituzionale, l'intesa c'è: eletti i 4 giudici. Ecco chi sono. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia quotidiano.net ha pubblicato che:) Il monito della Consulta: "La politica può criticarci, ma non ci delegittimi" - Il presidente della Corte Costituzionale Albano durante la sua relazione annuale "No al terzo mandato per le regioni, serve una regola che valga per tutti".