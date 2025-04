Bocciata la giornata degli alpini | Il 26 gennaio è legato al fascismo

Bocciata in Consiglio dalla maggioranza la mozione del gruppo di opposizione ‘Castelnovo al Centro’ che proponeva l’istituzione, il 26 gennaio di ogni anno, della giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini, prevista per legge nel 2022. Una proposta nata, secondo l’opposizione, da uno spirito profondamente civico e apartitico, e che mirava a riconoscere e valorizzare il ruolo storico e sociale degli alpini, non solo nel contesto bellico del passato, ma anche oggi nelle attuali attività civili e di volontariato. La maggioranza ha giustificato il voto contrario sostenendo che la data del 26 gennaio è legata alla battaglia di Nikolaevka, combattuta nel 1943 dalla Dvisione Tridentina, guidata dal generale Luigi Reverberi, per conto del regime fascista. Una posizione, secondo il gruppo ‘Castelnovo al Centro’ che trascura il senso autentico e profondamente umano della giornata istituita dallo Stato italiano: non una celebrazione del conflitto, ma un momento di memoria e riflessione. Ilrestodelcarlino.it - Bocciata la giornata degli alpini: "Il 26 gennaio è legato al fascismo" Leggi su Ilrestodelcarlino.it in Consiglio dalla maggioranza la mozione del gruppo di opposizione ‘Castelnovo al Centro’ che proponeva l’istituzione, il 26di ogni anno, dellanazionale della memoria e del sacrificio, prevista per legge nel 2022. Una proposta nata, secondo l’opposizione, da uno spirito profondamente civico e apartitico, e che mirava a riconoscere e valorizzare il ruolo storico e sociale, non solo nel contesto bellico del passato, ma anche oggi nelle attuali attività civili e di volontariato. La maggioranza ha giustificato il voto contrario sostenendo che la data del 26è legata alla battaglia di Nikolaevka, combattuta nel 1943 dalla Dvisione Tridentina, guidata dal generale Luigi Reverberi, per conto del regime fascista. Una posizione, secondo il gruppo ‘Castelnovo al Centro’ che trascura il senso autentico e profondamente umano dellaistituita dallo Stato italiano: non una celebrazione del conflitto, ma un momento di memoria e riflessione.

