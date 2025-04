Un gioco per scoprire i luoghi della resistenza

luoghi e i giorni clou della resistenza in città che sarà fruibile gratuitamente fino alla fine dell’anno. A crearla Garipalli e Comune di Milano, insieme all’università Statale e all’associazione Laboratorio Lapsus e col supporto di Banca Popolare di Milano. I giocatori seguono una trama, esplorano vie e monumenti legati alla storia della Liberazione, risolvendo enigmi ispirati a documenti, oggetti, luoghi e personaggi del passato. Lungo il percorso - che si sviluppa su tre chilometri, tra Brera e Duomo - si interagisce via chat con figure storiche dell’epoca, raccogliendo informazioni e dettagli inaspettati. Oltre al percorso principale, in ogni quartiere, una locandina con un Qr-code permette di scoprire la storia di un punto nevralgico della resistenza milanese. Ilgiorno.it - Un gioco per scoprire i luoghi della resistenza Leggi su Ilgiorno.it Si chiama “City Escape Milano Resiste“ ed è una web app per ripercorrere ie i giorni clouin città che sarà fruibile gratuitamente fino alla fine dell’anno. A crearla Garipalli e Comune di Milano, insieme all’università Statale e all’associazione Laboratorio Lapsus e col supporto di Banca Popolare di Milano. I giocatori seguono una trama, esplorano vie e monumenti legati alla storiaLiberazione, risolvendo enigmi ispirati a documenti, oggetti,e personaggi del passato. Lungo il percorso - che si sviluppa su tre chilometri, tra Brera e Duomo - si interagisce via chat con figure storiche dell’epoca, raccogliendo informazioni e dettagli inaspettati. Oltre al percorso principale, in ogni quartiere, una locandina con un Qr-code permette dila storia di un punto nevralgicomilanese.

Potrebbe interessarti anche:

Gli 80 luoghi di Milano che celebrano la memoria della Resistenza : la mappa

Ottanta luoghi della città, uno per ogni anno trascorso dal 25 Aprile 1945, il giorno della Liberazione di Milano e dell'Italia dall'occupazione nazifascista, il giorno della fine della guerra. Una ...

In bicicletta tra i luoghi della Resistenza

Dieci chilometri in bicicletta tra i luoghi simbolici della Resistenza bresciana, per ricordare chi ha lottato per la libertà e riflettere su “Fascismi vecchi e nuovi“. È lo spirito della 14esima ...

"Storie e luoghi...dalla Resistenza Locale" - a Gropparello un incontro aperto alla cittadinanza

Programma - ore 9: introduzione prof. Roberta Gulieri, dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo Carpaneto-Gropparello - ore 9,15: saluto del parroco don Lodovico Groppi - ore 9,30: ...

Un gioco per scoprire i luoghi della resistenza. La Resistenza non è un gioco ma giocare alla Liberazione è un modo per conoscere la storia. Parchi divertimento per bambini. Giochi Olimpici 2024: tutte le notizie sportive e culturali dall'8° arrondissement di Parigi. Il 25 aprile spiegato ai bambini e ai ragazzi: attività, video e letture. Bergamo Next Level: i luoghi, la memoria e la Resistenza. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia askanews.it:) 25 aprile, a Milano percorso interattivo in luoghi della Resistenza - Milano, 11 apr. (askanews) – Nell’ambito delle iniziative promosse per l’80° Anniversario della Liberazione del prossimo 25 aprile, è stata presentata oggi City Escape Milano Resiste, esperienza all’a ...

(A riportarlo è ansa.it:) La Resistenza non è un gioco ma giocare alla Liberazione è un modo per conoscere la storia - La Resistenza non è un gioco, ma giocare può aiutare a far conoscere la storia della Lotta di Liberazione, un fenomeno complesso e centrale per l'identità repubblicana.