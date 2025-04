Mps Pimco voterà sì all’Ops su Mediobanca

Pimco, la società di gestione globale degli investimenti con sede a Newport Beach, sosterrà infatti l’Ops di Montepaschi su Mediobanca, votando nell’assemblea della banca senese di giovedì prossimo a favore dell’aumento di capitale al servizio dell’operazione. Il gruppo statunitense, che gestisce un patrimonio totale di circa 2.000 miliardi di dollari, ha una partecipazione dell’1,5% nel capitale di Siena e va in questo modo a rafforzare il fronte dei favorevoli alla scalata di Siena, che può contare sui voti di Caltagirone (8%), Delfin (9,8%), del Mef (11,7%), a cui si aggiunge un altro 4-5% portato in dote dalle fondazioni, dall’Enpam e dal fondo Algebris. Il capitale schierato con l’ad Lovaglio, potrebbe salire attorno al 45% se, come si attende il mercato, anche Banco Bpm (5%) e Anima (4%) si esprimessero a favore dell’operazione. Quotidiano.net - Mps, Pimco voterà sì all’Ops su Mediobanca Leggi su Quotidiano.net Arriva dalla California la stampella per Luigi Lovaglio., la società di gestione globale degli investimenti con sede a Newport Beach, sosterrà infatti l’Ops di Montepaschi su, votando nell’assemblea della banca senese di giovedì prossimo a favore dell’aumento di capitale al servizio dell’operazione. Il gruppo statunitense, che gestisce un patrimonio totale di circa 2.000 miliardi di dollari, ha una partecipazione dell’1,5% nel capitale di Siena e va in questo modo a rafforzare il fronte dei favorevoli alla scalata di Siena, che può contare sui voti di Caltagirone (8%), Delfin (9,8%), del Mef (11,7%), a cui si aggiunge un altro 4-5% portato in dote dalle fondazioni, dall’Enpam e dal fondo Algebris. Il capitale schierato con l’ad Lovaglio, potrebbe salire attorno al 45% se, come si attende il mercato, anche Banco Bpm (5%) e Anima (4%) si esprimessero a favore dell’operazione.

Potrebbe interessarti anche:

Mps-Mediobanca - la finanza globale si divide sull’Ops : Pimco e Algebris dicono sì - i grandi investitori Usa si oppongono

In vista dell’assemblea del 17 aprile, lo scontro tra sostenitori e contrari si accende: dalla parte di Siena Pimco e Serra, ma da New York arrivano segnali di rottura In vista dell’assemblea del ...

Mps-Mediobanca - la finanza globale si divide sull’Ops : sì da Pimco e Algebris - i tre fondi Usa (New York - Florida e Calvert) si oppongono

In vista dell’assemblea del 17 aprile, lo scontro tra sostenitori e contrari si accende: dalla parte di Siena Pimco e Serra, ma da New York arrivano segnali di rottura In vista dell’assemblea del ...

Mediobanca - ruggito di Nagel contro l'Ops di MPS : "Operazione non concordata - dimostreremo il nostro valore" - lettera ai dipendenti con Vinci

Mediobanca ribadisce l’indipendenza e l’autonomia del gruppo, Nagel e Vinci rassicurano i dipendenti sulla solidità della banca, confermando il continuo impegno nell’eccellenza e nel rafforzamento ...

Mps, Pimco voterà sì all’Ops su Mediobanca. Mps, Pimco si schiera a favore dell’ops su Mediobanca in vista dell’assemblea. Chi è invece contrario. Mps, Pimco vota a favore dell’aumento di capitale per l’Ops su Mediobanca. Mps, Pimco al fianco di Lovaglio in assemblea deciderà l’affluenza. MPS, Pimco a favore dell'OPS su Mediobanca. Mps-Mediobanca: tra favorevoli e contrari all’offerta, sfida all’ultimo voto all’assemblea del 17 aprile. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Mps, Pimco voterà sì all’Ops su Mediobanca - Arriva dalla California la stampella per Luigi Lovaglio. Pimco, la società di gestione globale degli investimenti con sede a ...

(A riportarlo è milanofinanza.it:) Mps, Pimco si schiera a favore dell’ops su Mediobanca in vista dell’assemblea. Chi è invece contrario - L’asset manager americano ha circa l’1,5% della banca senese. Nei giorni scorsi anche Algebris si era espressa a favore dell’operazione ...

(Secondo quanto riportato da ilmessaggero.it:) Monte Paschi sì di Pimco all’Ops su Mediobanca - Pacific investment management co. (Pimco) sosterrà l'offerta di Banca Monte dei Paschi di Siena per Mediobanca in occasione della prossima assemblea della banca toscana. Lo ...