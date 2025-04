L' Inter di Simone Inzaghi e la memoria di sé

Inter di oggi mi piace perché riflette la sua storia, con annessi comportamenti. Rispetto ai cugini milanisti, attraversati, in oltre mezzo secolo, da una scossa violenta chiamata Sacchi, l'Inter di Inzaghi è fortemente sovrapponibile a quella di Herrera e Invernizzi, di Bersellini e Trapattoni, di Mancini, Mourinho e anche di Conte. Grande difesa, grande contropiede. Con Arrigo Sacchi, il tifoso milanista, cresciuto nel ricordo delle trincee erette da Nereo Rocco, si è scoperto improvvisamente dominante soprattutto in Europa. Anche se quello di Sacchi è stato, checché se ne dica, un atteggiamento principalmente improntato alla protezione, dove però i difensori giocavano alti e in linea, avanzando in blocco con la squadra verso la porta avversaria, come un'onda che inesorabilmente scivola sopra la spiaggia.

