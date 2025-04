Hera | servizio idrico energia e rifiuti Investimenti per oltre 220 milioni

milioni destinati al servizio idrico integrato, 62 all'ambito dell'energia elettrica, 23 alle reti gas e 20 alla filiera ambiente. Superano i 220 milioni di euro gli Investimenti previsti entro il 2028 dal gruppo Hera nell'area di Imola-Faenza, per un totale di oltre 700 milioni di ricadute economiche sul territorio nel prossimo quinquennio in termini di valore aggiunto distribuito a fornitori, dipendenti e pubbliche amministrazioni. Ieri mattina, nell'auditorium dell'Osservanza (ex chiesa), il presidente esecutivo Cristian Fabbri e l'amministratore delegato Orazio Iacono hanno presentato ai sindaci e agli amministratori dei 23 comuni serviti il nuovo piano industriale del Gruppo Hera, con un focus sui progetti più rilevanti e sulle ricadute economiche per il territorio. La maggior parte degli Investimenti, 115 milioni di euro, è concentrata come detto sul servizio idrico integrato.

