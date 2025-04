Kimi Antonelli indossa solo Pilot' s Watches di IWC per un motivo ben preciso

Kimi Antonelli è infatti diventato in pochissimo tempo uno dei nuovi e più talentuosi giovani Piloti della Formula 1. Nato a Bologna e cresciuto nel sempre fertile vivaio Mercedes, Kimi ha bruciato le tappe delle categorie minori con una determinazione e una costanza senza pari: 34 vittorie in 59 gare tra Formula 4 e Formula Regional, senza dover passare per la Formula 3. Ci è quindi voluto poco per far si che il suo talento venisse notato da Toto Wolff, convincendolo a puntare su di lui per il dopo-Hamilton: non certo una scommessa scontata, che però ha già portato a dei risultati incredibili dopo soli 2 Gran Premi dove Antonelli è sempre andato a punti, con sorpassi da campione e dimostrando una maturità in pista che ci fa quasi dimenticare la sua giovane età.

