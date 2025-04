Scoperto dai Nas falso dentista Curava i pazienti senza abilitazione Sequestrato studio | due denunce

studio dentistico di Prato e due indagati per esercizio abusivo della professione medica. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Prato su richiesta della procura, ed è stato eseguito dai carabinieri del Nas di Firenze che hanno seguito le indagini. A finire indagati sono stati il direttore sanitario dello studio, un medico chirurgo odontoiatra di origine brasiliana e un diplomato odontotecnico, italiano, che svolgeva la professione senza avere i titoli abilitativi. Le indagini, viene spiegato in una nota della procura di Prato, sono partite da una segnalazione dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Prato a loro volta ‘allertati’ da un ex collaboratore dello studio che aveva notato gli strani movimenti all’interno del centro. L’odontotecnico, senza avere l’abilitazione, svolgeva compiti che non erano di sua competenza, con la connivenza del titolare della struttura. Lanazione.it - Scoperto dai Nas falso dentista . Curava i pazienti senza abilitazione. Sequestrato studio: due denunce Leggi su Lanazione.it Sequestro preventivo per unodentistico di Prato e due indagati per esercizio abusivo della professione medica. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Prato su richiesta della procura, ed è stato eseguito dai carabinieri del Nas di Firenze che hanno seguito le indagini. A finire indagati sono stati il direttore sanitario dello, un medico chirurgo odontoiatra di origine brasiliana e un diplomato odontotecnico, italiano, che svolgeva la professioneavere i titoli abilitativi. Le indagini, viene spiegato in una nota della procura di Prato, sono partite da una segnalazione dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Prato a loro volta ‘allertati’ da un ex collaboratore delloche aveva notato gli strani movimenti all’interno del centro. L’odontotecnico,avere l’, svolgeva compiti che non erano di sua competenza, con la connivenza del titolare della struttura.

Potrebbe interessarti anche:

Prato - studio sul traffico di Viaccia : in arrivo i sensori

Prato, 6 febbraio 2025 - Il Comune di Prato realizzerà uno studio del traffico nell’abitato di Viaccia per verificare la fattibilità della proposta avanzata dal comitato cittadino per modificare la ...

All'Open Studio di Prato viene inaugurata la mostra Contrappunto

Prato, 12 febbraio 2025 - Domani, 13 febbraio, dalle 18:30 presso l’Open Studio Italo Bolano (via Fra’ Bartolomeo 57, Prato) verrà inaugurata la mostra Contrappunto, a cura di Erica Romano, primo ...

Esercitava abusivamente la professione di dentista : sigilli allo studio di Prato

PRATO – Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato, su richiesta della procura ha emesso un decreto di sequestro preventivo di uno studio dentistico pratese, all’interno del quale ...

Scoperto dai Nas falso dentista . Curava i pazienti senza abilitazione. Sequestrato studio: due denunce. Brescia, falso dentista scoperto e denunciato dai Nas. Falso dentista smascherato a Brescia: sequestrato lo studio. Scoperto falso fisioterapista: sotto sequestro il centro e le apparecchiature. Studio dentistico abusivo sequestrato ad Acireale, denunciato falso dentista. Falso dentista scoperto dai Nas di Genova, ma per i suoi clienti bravissimo e costa poco. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su quotidianosanita.it:) Verona. Scoperto falso dentista - Dopo una serie di indagini, le Fiamme Gialle di Verona hanno scoperto un "dentista abusivo ... così come le agende sulle quali il falso dentista annotava i vari appuntamenti e i relativi compensi.

(Da quanto emerge da lagazzettadelmezzogiorno.it:) Nas: tra Bari e Foggia un falso dentista e cibi e farmaci scaduti - BARI - I militari del Nas di Bari a conclusione di indagini hanno chiuso per carenze sanitarie due studi medici e un supermercato. In particolare a Sannicandro Garganico (Foggia), hanno scoperto e ...

(Come riportato da msn.com:) Lo strano caso del falso Nordio dal dentista: una storia kafkiana - Lo rende noto il ministero della Giustizia in un comunicato in merito al caso del falso assistente che avrebbe chiamato un dentista fingendo di prendere un appuntamento per il ministro Nordio.