Temporeale.info - Preparate gli ombrelli, queste zone d’Italia verranno colpite dalla pioggia

Leggi su Temporeale.info

I primi giorni di primavera fanno segnare un meteo con piogge abbondanti in varie regioni, le previsioni per il weekend su tutta l’Italia Come sempre più spesso accade, la situazione meteorologica nelle prime settimane di primavera è alquanto variabile. Se da un lato stiamo assistendo alle prime belle giornate tipiche del periodo, dall’altro si verifica . L'articologliTemporeale Quotidiano.