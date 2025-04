Tempi di attesa violati | I nostri ricorsi bloccati con ostacoli burocratici

nostri ricorsi, che chiedono di rispettare i Tempi di attesa prescritti per le visite, e ci spiegano che l'interessato deve invece seguire una farraginosa procedura che, per anziani e malati, è impossibile". Lo spiegano Andrea Viani e Enrico Bosani del Coordinamento, riferendosi a 4 casi simili seguiti dal loro sportello di Casalmaiocco che da dicembre cerca di aiutare i pazienti che vogliono andare all'ospedale Predabissi di Melegnano: "In Asst utilizzano una procedura illegittima per bloccare i nostri ricorsi: una persona di 88 anni allettata dovrebbe, ad esempio, richiedere una visita in intramoenia aprendo un link, gestire una serie di passaggi previsti dalla procedura o andare al Cup, come se il sistema di prenotazione telefonico regionale non andasse bene.

