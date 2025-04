Meloni missione possibile

Meloni incontrerà Donald Trump a Washington, mentre J.D. Vance sarà a Roma. La doppietta diplomatica è notevole: faccia a faccia alla Casa Bianca con il Presidente che interpreta America First, sorvolo dell'Atlantico, rientro in patria e incontro con il suo vice a Palazzo Chigi, un talento di 40 anni che incornicia la nuova rivoluzione americana in uno scenario culturale proiettato nel futuro. Trump e Vance, insieme con il presidente cinese Xi Jinping, a Vladimir Putin, all'indiano Narendra Modi e ai leader delle petro-monarchie del Medio Oriente, sono gli uomini più potenti del mondo. Hanno demografia, energia, tecnologia, armi. L'Italia è una potenza con un'economia trasformatrice e esportatrice, ieri S&P ha alzato il rating dell'Italia a lungo termine e confermato quelli a breve, un esempio virtuoso di navigazione nella tempesta. Liberoquotidiano.it - Meloni, missione possibile Leggi su Liberoquotidiano.it La prossima settimana Giorgiaincontrerà Donald Trump a Washington, mentre J.D. Vance sarà a Roma. La doppietta diplomatica è notevole: faccia a faccia alla Casa Bianca con il Presidente che interpreta America First, sorvolo dell'Atlantico, rientro in patria e incontro con il suo vice a Palazzo Chigi, un talento di 40 anni che incornicia la nuova rivoluzione americana in uno scenario culturale proiettato nel futuro. Trump e Vance, insieme con il presidente cinese Xi Jinping, a Vladimir Putin, all'indiano Narendra Modi e ai leader delle petro-monarchie del Medio Oriente, sono gli uomini più potenti del mondo. Hanno demografia, energia, tecnologia, armi. L'Italia è una potenza con un'economia trasformatrice e esportatrice, ieri S&P ha alzato il rating dell'Italia a lungo termine e confermato quelli a breve, un esempio virtuoso di navigazione nella tempesta.

