Lanazione.it - Festival della Scienza. È il grande giorno dell’intelligenza artificiale

E’ ile di terremoti e prevenzione alla Festa die filosofia. Questi argomenti faranno da trait d’union sia per le conferenze di Foligno che per quelle che si stanno svolgendo in contemporanea a Fabriano, dove oggi pomeriggio calerà il sipario di questa edizione 2025Festa culturale che da tre anni, com’è ormai noto, vede insieme Umbria e Marche. Ricchissimo il programma che attende gli studenti delle scuole, ma anche il pubblico con ben 72 conferenze in agenda tra le due location. Ben 53 quelle che si terranno a Foligno, 16 per le scuole e 37 per il pubblico. Si parte già dalla mattina con gli incontri pensati per le scuole, per poi proseguire nel pomeriggio con quelli aperti a tutti. Tra i primi ospiti in agenda a Foligno l’editorialista scientifico de La Stampa, Piero Bianucci, con "Nello specchio" e l’editorialista del CorriereSera, Massimo Sideri, con "Da Verlaine a Proust, i ‘singhiozzi’ dell’IA".