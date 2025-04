Ufficio postale di via Pitulo Riapertura prevista il 29

Ufficio postale di via Pitulo possa riaprire i battenti, dopo il furto avvenuto tra nella notte tra sabato e domenica scorsa. La ripresa del servizio è prevista per martedì 29 aprile a causa di importanti lavori alla struttura dopo i danni provocati dai malviventi alla ricerca del bottino. All’ingresso della filiale un avviso avverte l’utenza che gli sportelli resteranno ancorsa chiusi. Per contenere i disagi, Poste Italiane ha potenziato la filiale della vicina Pierantonio. Da alcuni giorni lo sportello della frazione umbertidese è aperto nei giorni feriali, anche di pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, mentre per il sabato - come sempre - sarà operativo dalle 8.20 alle 12.45. Restano disponibili anche altre tre filiali nelle vicinanze della città: Niccone, aperto di mattina il lunedì, il mercoledì ed il venerdì; Montecastelli, aperto di mattina il martedì, il giovedì ed il sabato; Calzolaro, aperto sempre di mattina martedì, giovedì e sabato. Lanazione.it - Ufficio postale di via Pitulo. Riapertura prevista il 29 Leggi su Lanazione.it UMBERTIDE - Ci vorranno ancora giorni prima che l’di viapossa riaprire i battenti, dopo il furto avvenuto tra nella notte tra sabato e domenica scorsa. La ripresa del servizio èper martedì 29 aprile a causa di importanti lavori alla struttura dopo i danni provocati dai malviventi alla ricerca del bottino. All’ingresso della filiale un avviso avverte l’utenza che gli sportelli resteranno ancorsa chiusi. Per contenere i disagi, Poste Italiane ha potenziato la filiale della vicina Pierantonio. Da alcuni giorni lo sportello della frazione umbertidese è aperto nei giorni feriali, anche di pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, mentre per il sabato - come sempre - sarà operativo dalle 8.20 alle 12.45. Restano disponibili anche altre tre filiali nelle vicinanze della città: Niccone, aperto di mattina il lunedì, il mercoledì ed il venerdì; Montecastelli, aperto di mattina il martedì, il giovedì ed il sabato; Calzolaro, aperto sempre di mattina martedì, giovedì e sabato.

