Al mare un’impresa trovare personale Anche se pago di più

"La ricerca di? Va male, malissimo. Siamo disposti a dare, rispetto alla busta paga, altri 200, 300 euro in più. Non serve a niente. I ragazzi, e lo dico io che non credo di essere tanto ‘vecchio’, hanno perso la passione per il lavoro. Servono baristi, camerieri,in cucina. Mancano diverse figure, non riesco a trovarli. E’ molto difficile, veramente molto difficile", Kevin Bressan è il proprietario dello stabilimento ‘Quelli di Flip’ a Porto Garibaldi. Bressan, 33 anni, ha fatto una scommessa ormai dieci anni fa. La memoria del nonno scomparso doveva restare impressa. Ed è nato ‘Quelli di Flip’, così gli amici chiamavano suo nonno. E’ giovane, ha cominciato a rimboccarsi le maniche quando era un ragazzino. E non ci crede, non vuole crederci. "Mi sembra di rapportarmi con un altro mondo – riprende –.