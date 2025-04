Almanacco di oggi 12 aprile | cinquant’anni senza Josephine Baker

Repubblica.it - Almanacco di oggi, 12 aprile: cinquant’anni senza Josephine Baker Leggi su Repubblica.it Morì nel 1975, per un'emorragia cerebrale. Qualche giorno prima aveva dato il suo ultimo grande spettacolo. Fu la prima donna di origine africana ad apparire in un film, partecipò alla resistenza contro i nazisti e, dopo la Guerra, lottò per i diritti civili

