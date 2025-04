Bugetti pensi ai veri problemi della città

della decisione di revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini ha subito scatenato un dibattito anche sui social, tra chi condivide la scelta di Ilaria Bugetti e chi ritiene che la sindaca e la sua giunta dovrebbero piuttosto preoccuparsi degli attuali problemi della città. Fra questi ultimi c’è anche Aldo Milone di Forza Italia (nella foto), ex assessore alla sicurezza. "Mi sto chiedendo e chiedo alla sindaca Bugetti se si sta rendendo conto dei tantissimi problemi che attanagliano Prato – è il suo intervento –. Ad esempio la mafia cinese in città, non si tratta di bazzecole, l’aumento dei furti, l’evasione fiscale in particolare nella comunità cinese. Per non parlare dell’aumento del costo della vita, al quale anche il Comune contribuisce con le nuove tariffe della Tari, che proprio in questi giorni stanno colpendo le famiglie e le imprese". Lanazione.it - "Bugetti pensi ai veri problemi della città" Leggi su Lanazione.it L’annunciodecisione di revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini ha subito scatenato un dibattito anche sui social, tra chi condivide la scelta di Ilariae chi ritiene che la sindaca e la sua giunta dovrebbero piuttosto preoccuparsi degli attuali. Fra questi ultimi c’è anche Aldo Milone di Forza Italia (nella foto), ex assessore alla sicurezza. "Mi sto chiedendo e chiedo alla sindacase si sta rendendo conto dei tantissimiche attanagliano Prato – è il suo intervento –. Ad esempio la mafia cinese in, non si tratta di bazzecole, l’aumento dei furti, l’evasione fiscale in particolare nella comunità cinese. Per non parlare dell’aumento del costovita, al quale anche il Comune contribuisce con le nuove tariffeTari, che proprio in questi giorni stanno colpendo le famiglie e le imprese".

