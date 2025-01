.com - Trovato morto ad Ardea con ferita alla testa: lite per una sigaretta

Caso inquietante ad, in provincia di Roma, dove un uomo di 42 anni è stato rinvenuto privo di vita nel suo appartamento. Il corpo è stato scoperto giorni dopo il decesso dal proprietario della casa, preoccupato per l’assenza prolungata del suo inquilino. L’uomo presentava una, e gli inquirenti ipotizzano un collegamento con unaavvenuta il giorno di Natale. La vicenda si sviluppa attorno a un minimarket locale, luogo in cui sarebbe avvenuta una discussione degenerata in violenza. Gli investigatori stanno cercando di fare luce su questa morte sospetta, raccogliendo testimonianze e analizzando le prove raccolte.Il litigio fuori dal minimarket adIl dramma si sarebbe originato il 25 dicembre, quando la vittima si trovava nei pressi di un negozio di prodotti etnici situato sotto la sua abitazione.