Modenatoday.it - Superlega, vittoria importante per Modena a Monza

Leggi su Modenatoday.it

Nel girone di ritorno non aveva ancora sorriso, né inné in generale se si conta la partita di Coppa Italia. Primo sorriso del 2025 per ilVolley che a casa difa il compito alla perfezione e vince 0-3. Tre punti importati per rimanere nella metà più alta della classifica. .