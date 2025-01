Romadailynews.it - Roma: Presidente Municipio VIII, domani tre nuove pietre d’inciampo

Anche quest’anno il“ha lavorato per fornire un contributo importante per la memoria cittadina con l’installazione di tresul territorio municipale dedicate ad alcune figure meno conosciute che hanno fatto parte del patrimonio memoriale civile della nostra citta’.Un contributo che si rinnova di anno in anno alla costruzione di una memoria che radica sul territorio nuovi luoghi di memoria e condivisione comunitaria”. Cosi’ in una nota ildel, Amedeo Ciaccheri sull’evento che si terra’dal titolo “Memorie– XVI edizione 2025”.I tre appuntamenti, per Fiorina Spizzichino e Fiorella Anticoli, per Pacifico Funaro e il dissidente Salvatore Petronarici saranno a partire dalle ore 10:15 in via Pellegrino Matteucci, 7, a seguire alle ore 11 in via Giustino De Jacobis, Lotto 24 e, infine, alle ore 12 in via Francesco Carlettti, 8.