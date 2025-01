Premier League | Chelsea-Bournemouth

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-13 22:23:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Anteprima della partitaIlpunta a riprendersi da un calo di forma che ha fruttato due punti in quattro partite diquando martedì ospiterà il.La squadra di Enzo Maresca è rimasta a quattro punti dal Nottingham Forest, terzo in classifica, dopo le sconfitte a sorpresa in casa contro il Fulham e in trasferta contro Ipswich Town tra i pareggi contro Everton e Crystal Palace.Maresca è sempre pronto a sminuire le chiacchiere secondo cui ilè sempre stato contendente al titolo in questa stagione, e il Newcastle, quinto in classifica, è ora un punto dietro la sua squadra, con il Manchester City un punto sotto i Magpies.Il, settimo in classifica, si porterebbe a pari punti con ilcon una vittoria, e la loro fiducia dovrebbe essere alta dopo essere rimasto imbattuto per otto partite nella massima serie, record del club, grazie alla vittoria casalinga per 1-0 sull’Everton il 4 gennaio.