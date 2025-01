Liberoquotidiano.it - "Perché mangia sempre le tegole". Stefano De martino, il pesante sospetto | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

I telespettatori di Affari Tuoi non sono rimasti molto soddisfatti dalla scelta del concorrente di oggi, lunedì 13 gennaio. Alcuni, infatti, sostengono di non aver mai visto Andrea - il rappresentante della Regione Valle d'Aosta - nelle scorse puntate. MaDe, da buon conduttore, ha preso in mano la situazione e ha cercato di intrattenere i telespettatori con alcune sue tipiche trovate. Da qualche puntataDefala stessa cosa:delle. Ma? E soprattutto che cosa sono? "Tutti che dicono che lesono buone - ha commentato Giovanna su X -, ma non le ho maite". Ebbene, sembra cheDein passato si sia reso protagonista di una gaffe clamorosa. In pratica, il conduttore napoletano aveva dichiarato che nessuno conosce la ricetta delle