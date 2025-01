Amica.it - Pamela Anderson abbraccia lo stile “rich mom”

è la protagonista di The last showgirl, film diretto da Gia Coppola, disponibile nei cinema dal 13 febbraio. Di seguito, si scoprono i look indossati dall'attrice durante il press tour.Il 7 gennaio ha optato per un look monocromatico composto da camicia, pantaloni sartoriali, cappotto over e accessori in pelle di Bottega Veneta. A distanza di poche ore, l'attrice ha indossato un completo in tweed di Tory Burch della collezione Resort 2025 con stivali alti. Avvistata l'8 gennaio per le strade di New York ,ha scelto un outfit total black di Chanel. Nel video di Amica.it, si scoprono tutti gli ultimi look indossati dell'attrice.