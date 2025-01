Quotidiano.net - Oceania 3, in arrivo il terzo capitolo di avventure per Vaiana?

Roma, 13 gennaio 2025 – Ancora non c’è la conferma ufficiale, tuttavia voci di corridoio dicono che al momento3 sia già in lavorazione. Ricordiamo che2 ha travolto il box office italiano con 8 milioni di euro, una cifra sbalorditiva, mentre negli Stati Uniti il film ha totalizzato circa 221 milioni di dollari dal suo esordio. Anticipazioni Ci sarebbe già fermento fra i creativi della Walt Disney Animation Studios di Burbank, negli Stati Uniti, il più antico studio d'animazione statunitense di proprietà della Walt Disney Company ancora in attività. La notizia sarebbe stata confermata dal famoso scooper Daniel Ritchman. Non conosciamo il budget previsto per3, tuttavia potrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni di dollari, anche visto il grande successo raggiunto. Perché è possibile ipotizzare il? Una scena presente nei titoli di coda lascia intravedere il dio Talo, un antagonista solo citato nel corso del film, pronto a vendicarsi di, forse insieme al malefico Tamatoa, che abbiamo visto in1.