Non solo Campania | morto il fotografo Oliviero Toscani

Tempo di lettura: 4 minutiE’, AVEVA 82 ANNIL’ANNUNCIO DELLA FAMIGLIA, SOFFRIVA DI AMILOIDOSIE’all’età di 82 anni: lo ha annunciato la famiglia in un breve comunicato stampa. “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimoha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsticon Rocco, Lola e Ali”, si legge nella nota firmata dalla moglieKirsti e dai figli. Ildella luce, del colore, della creatività, sempre fuori dagli schemi, che anche nella malattia ha seguito la sua strada di denuncia:è deceduto nell’ospedale di Cecina, dove era stato ricoverato il 10 gennaio per l’aggravarsi delle sue condizioni.