Movieplayer.it - Neil Gaiman: l'autore di The Sandman accusato di abusi sessuali da più donne

Leggi su Movieplayer.it

noto per opere come Thee American Gods, èda piùdi, secondo un nuovo rapporto.noto per opere come The, American Gods e Good Omens, è statodida più, secondo un'inchiesta pubblicata oggi da Vulture. Le prime denunce erano emerse a luglio, quando dueavevanodi violenza sessuale. Sebbene non siano stati presi provvedimenti legali ufficiali al momento, diversi progetti futuri dell'sono stati rinviati o cancellati. L'inchiesta sulle acuse di violenza sessuale Vulture ha pubblicato oggi i dettagli delle accuse, inclusa quella di Scarlett Pavlovich, che aveva conosciutotramite l'ex moglie Amanda Palmer e che lavorava come tata per i figli .