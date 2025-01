Ilfattoquotidiano.it - “Mostruoso” avanzo commerciale cinese nel 2024 (990 miliardi di dollari, un terzo con gli Usa). Ora i dazi di Trump

La Cina aspetta Donaldforte di un. La differenza tra valore delle esportazioni ed importazioni super i 990di. Valori, tenendo conto dell’inflazione, mai visti prima in nessun paese, se non negli anni immediatamente successivi alle due guerre mondiali. Il dominio globale della manifatturacresce e si estende ormai ad ogni settori, inclusi quelli tecnologicamente più avanzati come le auto elettriche e semiconduttori. La Cina produce oggi circa undei beni manifatturieri del mondo, ovvero più di Stati Uniti, Giappone, Germania, Corea del Sud e Gran Bretagna messi insieme.In un anno il surplusè salito del 21%, l’nei confronti solo degli Usa è stato di 361, il 7% in più. Anche a causa, va detto, della debolezza della crisi interna che erode il potere di acquisto di prodotti esteri da parte dei cinesi e frena quindi il valore delle importazioni.