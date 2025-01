Ilgiorno.it - Montegrino Valtravaglia, tir esce di strada e si ribalta: autista incastrato nella cabina

(Varese), 13 gennaio 2025 – Incidente, oggi pomeriggio verso le 14.30, in via Margoraccia a: un tir è uscito die si ètoriva adiacente alla carreggiata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Luino. Glik operatori insieme al personale sanitario hanno estratto il conducente dallaper poter poi procedere alle cure del caso. L’ha riportato ferite lieve, mentre laè stata chiusa al traffico per permettere il recupero del mezzoto. Da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.