Tpi.it - Meghan Markle rinvia il lancio della sua nuova serie Netflix per gli incendi a Los Angeles: ecco quando andrà in onda

Leggi su Tpi.it

Il ritorno sul piccolo schermoduchessa di Sussex,, è statoto a causa dei devastantiche hanno provocato almeno 24 morti e 100mila sfollati nell’area di Los, in California, nell’ovest degli Stati Uniti.La“With Love,”, prodotta dall’ex star di “Suits” e moglie del principe Harry (quinto nella successione al trono britannico), non debutterà infatti, come previsto inizialmente, il 15 gennaio 2025 su. “Ringrazio i miei partner diper avermi supportato nel ritardare il, mentre ci concentriamo sulle esigenze di coloro che sono stati colpiti dagliboschivi nel mio stato di provenienza, la California”, ha fatto sapere ieriin un comunicato.La data di uscita degli otto episodi, girati per lo più nella località di Montecito, è stata invece posticipata, secondo la rivista People, al prossimo 4 marzo.