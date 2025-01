Lortica.it - La riapertura del Golf Club di Poppi: un vantaggio per sport, turismo ed economia

(AR) – Ladel campo dadirappresenta una grande opportunità per lo, ile l’del territorio. Il gruppo consiliare di opposizione,nel Cuore, esprime soddisfazione per il rinnovo della concessione alCasentino Arezzo, che gestirà l’impianto per i prossimi dodici anni. Questa vicenda, che aveva visto una temporanea chiusura all’inizio dell’anno, si è risolta positivamente grazie alla vittoria dell’AsdCasentino nella gara indetta dal Comune di.La continuità nella gestione del campo da, del bar e dellahouse è stata la priorità per i consiglieri Carlo Toni, Giovanna Tizzi, Marco Seri e Marco Serrotti, che hanno sempre sostenuto l’importanza di premiare l’esperienza virtuosa della societàiva. Un’ulteriore spinta è arrivata dal progetto di completamento delle diciotto buche, che contribuirà all’espansione e al miglioramento dei servizi per i soci e iisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.